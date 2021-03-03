الدوري السعودي: تعليق مثير من “الطريقي” حول قضية حسين عبد الغني وسيبا

نشر الإعلامي السعودي، صالح الطريقي، تغريدة مثيرة للجدل، حيال أزمة مباراة النصر والشباب، واتهامات الرئيس الشبابي، خالد البلطان، للمدير التنفيذي في النصر، حسين عبد الغني، بتوجيه عبارات عنصرية لمحترف الشباب سيبا.

وقال الطريقي من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “كتب أحد الأعضاء بالواتس آب.. ما الذي دفعنا لأن نؤكد أن حسين عبد الغني تلفظ بكلمات عنصرية رغم عدم تواجدنا بالملعب أو نردد قصة ضرب الكرسي رغم معرفتنا بعدم صحتها؟.. رد مدير جروب فرقة حسب الله: ما عندنا ضمير”.

وكان لقاء النصر والشباب قد شهد اتهام من البلطان ضد عبد الغني، بتوجيه ألفاظ عنصرية إلى سيبا أثناء استبداله خلال المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت برباعية نظيفة لصالح الليوث.

وقررت لجنة الانضباط فيما بعد براءة حسين عبد الغني من الاتهامات، فيما تم معاقبة البلطان بالإيقاف لمدة 3 مباريات، وغرامة مالية 40 ألف ريال، وإيقاف سيبا مباراتين و200 ألف ريال.

وبعدها أصدرت وزارة الرياضة بيانًا قررت فيه إيقاف خالد البلطان لمدة شهرين، ومنعه من دخول النادي أو مصاحبة الفريق في أي مباريات سواء داخلية أو خارجية.