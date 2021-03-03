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صفقات ليفربول | تغير مفاجئ في وجهة فينالدوم بعد اقترابه من برشلونة

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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كشفت تقارير صحيفة بريطانية، عن مفاجأة تتعلق بمستقبل نجم وسط الإنجليزي، جورجينيو فينالدوم.

وينتهي عقد فينالدوم (30 عامًا) مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي 2020/21، ومنذ الميركاتو الصيف الماضي، يرتبط اسم النجم الهولندي بالانتقال للعب في صفوف الإسباني، تحت قيادة مواطنه رونالد كومان.

ولكن، وفقًا لصحيفة الميرور البريطانية، فإن فينالدوم لديه اتفاق مع انتر ميلانو الإيطالي، للانتقال واللعب في صفوفه بدءًا من الموسم القادم 2021/22.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الانتر هو الأقرب للحصول على خدمات فينالدوم في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث عقد اتفاق مبدئي مع المدير التنفيذي للنيراتزوري، بيبي ماروتا، من أجل التوقيع للنادي الإيطالي.

وزعمت الصحيفة الإنجليزية، أن الاتفاق تم بين الانتر وفينالدوم منذ الصيف الماضي، إلا أن جائحة فيروس ؛ أجبرتهم على تأجيل الصفقة للميركاتو الصيفي القادم، وضمه مجانًا.

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وانضم لاعب آيندهوفن الهولندي السابق إلى ليفربول في يوليو 2016، قادمًا من صفوف مواطنه الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد نظير 25 مليون جنيه إسترليني، وشارك مع الريدز منذ انضمامه في 222 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 22 هدفًا، وتقديم 16 تمريرة حاسمة.

كما حقق النجم الهولندي مع ليفربول؛ بطولة موسم 2018/19، كأس السوبر الأوروبي 2019، كأس العالم للأندية عام 2020، ولقب الممتاز موسم 2019/20.

جدير بالذكر أن جورجينيو فينالدوم كان سببًا رئيسيًا في إقصاء برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018/19، عندما سجل هدفين في مباراة الإياب الشهيرة على ملعب آنفيلد، والتي انتهت بفوز ليفربول (4-0).

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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