الامارات | بني ياس يتمسك بمدربه “إيسيلا” ويمنحه عقدًا جديدًا

أعلن نادي بني ياس الإماراتي اليوم الأربعاء تجديد عقد الروماني دانيال أيسايلا المدير الفني للفريق الأول لمدة عامين.

وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني :”تعلن شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن تجديد عقد مدرب الفريق الأول الروماني دانيال أيسايلا حتى عام 2023 ليبقى على رأس القيادة الفنية للسماوي لمدة عامين إضافيين.”

وأضاف :”تأتي ثقة النادي ومجلس الإدارة بالمدرب الروماني بعد المستوى الكبير الذي قدمه خلال الموسم المنصرم رفقة جهازه الفني، لاسيما مع تأكيد اللجنة الفنية أيضًا على الإضافة الفنية التي قدمها المدرب طيلة موسم 2020 / 2021″.

وأبدى المدرب سعادته بتجديد العقد، مؤكدًا رغبته الشديدة بأن يكون جزءًا من مشروع النادي الرياضي وأن “السماوي” أصبح بالفعل كعائلته منذ أول يوم له في المنصب، وأنه يرغب في البقاء لسنوات طويلة مع هذا الفريق الطموح الذي يتماشى مع تطلعاته بالمنافسة على البطولات وتقديم مستويات رياضية مميزة.

وبعد 18 مرحلة من منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، يحتل بني ياس المركز الثالث برصيد 36 نقطة وبفارق أربع نقاط خلف الجزيرة المتصدر ونقطة واحدة خلف الشارقة صاحب المركز الثاني.