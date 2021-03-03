جمهور النصر السعودي يصدم نور الدين أمرابط بـ “تمني رحيله”!

تعاملت جماهير النصر السعودي بشكل غير متوقع مع التقارير الصحفية التي ذكرت في الساعات الماضية اقتراب اللاعب المغربي، نور الدين أمرابط، من الإنضمام إلى أحد الفرق الإسبانية.

وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي تعليقات من جماهير النصر تهاجم فيها أداء أمرابط مع الفريق، وتتمنى اكتمال صفقة انضمامه إلى الفريق الإسباني.

وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ33 عامًا مع النصر في شهر يونيو المقبل، ولم يتم مناقشة تجديد عقده من جانب الإدارة النصراوية.

ويتمتع أمرابط بتجربة كبيرة في الملاعب الأوروبية، وخبرة دولية كبيرة مع المنتخب المغربي، كما أنه ساهم بقوة في تتويج النصر ببطولة الدوري السعودي موسم 2018 ـ 2019.

ويُدافع الدولي المغربي عن قميص النصر منذ شهر يوليو 2018، عندما حضر من واتفورد الإنجليزي، وبلغت قيمة الصفقة 8.5 مليون يورو، ويحصل اللاعب صاحب الـ33 عامًا على راتب قدره 3 مليون يورو سنويا.