عاجل | تشكيلة الغرافة الاساسية امام السد في كأس أمير قطر

تعرف على تشكيلة الغرافة الاساسية امام السد في كأس أمير قطر، والتي أعلنها المدرب الصربي “سلافيشا يانكونوفيتش” منذ دقائق قليلة.

وينقل البث المباشر لمباراة “السد والغرافة” على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بصوت المعلق السوداني “سوار الذهب”، كما ينقل على قناة الكأس 1، بصوت المعلق العماني “سمير اليعقوبي”.

صعد الغرافة من دور الـ16 على حساب “الشحانية”، بفضل الركلات الترجيحية (4-5)، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (2-2).

في المقابل، بدأ نادي السد كأس أمير قطر من دور الـ16، حيث واجه “معيذر” واكتسحه بسباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت ملعب “استاد جاسم بن حمد بنادي السد”، يوم 26 يناير 2021.

وشارك السد في كأس أمير قطر 25 مرة منذ إنطلاقة البطولة في عام 1973، ويعد هو البطل القياسي في تحقيق اللقب برصيد 17 مرة، بينما يعد الغرافة هو النادي الأكثر مشاركة في البطولة بـ26 مرة، وحقق اللقب 7 مرات.

تشكيلة الغرافة الاساسية امام السد في كأس أمير قطر

يوسف حسن.

سعيد الحاج – تميم المهيزع – سيرج كانون – همام أحمد.

عدلان قديورة – سفيان هاني.

مؤيد حسن – عثمان علوي – يوسف مفتاح.

جوناتان كودجيا.

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