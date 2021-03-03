- 1/2
- 2/2
أعلنت رابطة الدوري الايطالي لكرة القدم بان المباراة بين يوفنتوس ونابولي المؤجلة منذ 4 أكتوبر بسبب جائحة كوفيد-19 وإصابة لاعبين عدة في صفوف الفريق الجنوبي، ستقام في 17 مارس الحالي.
وأكتفى بيان صادر عن الرابطة بالاعلان عن تاريخ المباراة وموعد انطلاقها في تمام الساعة 17,45 بتوقيت غرينيتش.
ولم يتوجه نابولي في حينها الى تورينو لخوض المباراة ضدّ السيدة العجوز بسبب وجود حالات ايجابية عدة في صفوفه، فإعتُبر الاول منسحبا من المواجهة وتم تخسيره بنتيجة صفر-3.
بيد ان لجنة ضمن اللجنة الأولمبية الإيطالية قررت رفع العقوبة عن نابولي في يناير الماضي وامرت باعادة المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الايطالي | أخيرًا تحديد موعد مباراة يوفنتوس ونابولي المؤجلة بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.