الدوري الايطالي | أخيرًا تحديد موعد مباراة يوفنتوس ونابولي المؤجلة بسبب كورونا

أعلنت رابطة الدوري الايطالي لكرة القدم بان المباراة بين يوفنتوس ونابولي المؤجلة منذ 4 أكتوبر بسبب جائحة كوفيد-19 وإصابة لاعبين عدة في صفوف الفريق الجنوبي، ستقام في 17 مارس الحالي.

وأكتفى بيان صادر عن الرابطة بالاعلان عن تاريخ المباراة وموعد انطلاقها في تمام الساعة 17,45 بتوقيت غرينيتش.

ولم يتوجه نابولي في حينها الى تورينو لخوض المباراة ضدّ السيدة العجوز بسبب وجود حالات ايجابية عدة في صفوفه، فإعتُبر الاول منسحبا من المواجهة وتم تخسيره بنتيجة صفر-3.

بيد ان لجنة ضمن اللجنة الأولمبية الإيطالية قررت رفع العقوبة عن نابولي في يناير الماضي وامرت باعادة المباراة.