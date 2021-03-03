عاجل | تشكيلة السد الاساسية امام الغرافة في كأس أمير قطر

اعلن المدرب “تشافي هيرنانديز” تشكيلة السد الاساسية لمواجهة نادي الغرافة في ربع نهائي كأس أمير قطر، والتي ستنطلق في تمام الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش.

وشهدت تشكيلة السد الاساسية، تواجد المهاجم الجزائري المتألق “بغداد بونجاح” في خط المقدمة، وسيلعب سانتي كازورلا كالعادة في مركز صانع الألعاب.

وينقل البث المباشر لمباراة “السد والغرافة” على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بصوت المعلق السوداني “سوار الذهب”، كما ينقل على قناة الكأس 1، بصوت المعلق العماني “سمير اليعقوبي”.

وشارك السد في كأس أمير قطر 25 مرة منذ إنطلاقة البطولة في عام 1973، ويعد هو البطل القياسي في تحقيق اللقب برصيد 17 مرة، بينما يعد الغرافة هو النادي الأكثر مشاركة في البطولة بـ26 مرة، وحقق اللقب 7 مرات.

وبدأ نادي السد كأس أمير قطر من دور الـ16، حيث واجه “معيذر” واكتسحه بسباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت ملعب “استاد جاسم بن حمد بنادي السد”، يوم 26 يناير 2021.

في المقابل، صعد الغرافة من دور الـ16 على حساب “الشحانية”، بفضل الركلات الترجيحية (4-5)، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (2-2).

تشكيلة السد الاساسية امام الغرافة في كأس أمير قطر

سعد الشيب.

بيدرو كوريا – خوخي بوعلام – عبدالكريم حسن.

أكرم عفيف – جونغ وو يونغ – جويليرمي سانتوس – تاي هي نام.

كازورلا.

هاشم علي – بغداد بونجاح.

..