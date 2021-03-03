الدوري السعودي | الهلال يتلقى ضربة قوية قبل مباراة الرائد بغياب “دينامو الوسط”

أعربت جماهير الهلال السعودي عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن حزنها بعد نشر حساب النادي الرسمي نبأ إصابة لاعب الوسط، جوستافو كويلار، بتمدد بسيط في الرباط الجانبي للركبة.

ويُنتظر غياب كويلار عن مباراة الهلال والرائد في الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو أمر مؤثر على قوة خط الوسط في الفريق الأزرق.

وتمثل إصابة الكولومبي صدمة قوية للمدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، الذي يعول عليه بشدة في منطقة وسط الملعب، نظرًا لقدرته الدفاعية الكبيرة والتصدي لهجمات الخصوم.

جدير بالذكر أن الهلال يتواجد حاليًا في المركز الثاني بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر، بعد مرور 21 جولة من المسابقة.