بث مباشر | شاهد الرجاء واتحاد سيدي قاسم في كأس المغرب “يلا شوت”

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شاهد بث مباشر يلا شوت لمباراة “الرجاء واتحاد سيدي قاسم” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 3-3-2021، في دور الـ16 من كأس العرش المغربي.
ينقل البث المباشر لمباراة “الرجاء واتحاد سيدي قاسم” على قناة الرياضية المغربية، بصوت المعلق الرياضي المغربي “خليل فايد”.
وتقام مواجهة الرجاء واتحاد سيدي قاسم على المركب الرياضي محمد الخامس، بإدارة من الحكم المغربي “سليمان العاطيفي”، وتنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية وقطر.
حسم نادي الرجاء تأهله إلى هذا الدور بصعوبة بالغة بعدما فاز على “المغرب الفاسي” بنتيجة (2-1)، بعدما سجل بين مالانجو هدف الانتصار في الدقيقة (118) من الشوط الإضافي الثاني، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1).
على الجانب الآخر، بدأ فريق القسم الوطني المغربي لكرة القدم هواة “اتحاد سيدي قاسم” كأس العرش المغربي من الدور التمهيدي الرابع، وانتصر على “سطاد المغربي”.
وقابل اتحاد سيدي قاسم فريق “الإتحاد الزموري للخميسات” في دور الـ32، وفاز عليه بركلات الترجيح (8-7)، بعدما انتهى الوفت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).
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