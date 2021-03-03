لوشيسكو يتحدث لأول مرة بعد مغادرة الهلال، ويوضح حقيقة تدريب مسعود أوزيل!

تحدث مدرب نادي الهلال السابق، رازفان لوشيسكو، حول ما تردد خلال الأيام الماضية عن اقترابه من تدريب فنربخشة التركي خلال الفترة المقبلة، والذي يلعب بين صفوفه النجم الألماني الكبير مسعود أوزيل.

وكان لوشيسكو قد رحل عن تدريب الهلال فبراير الماضي، بعد تراجع النتائج بشكل كبير، رغم أن التقني الروماني هو من قاد الزعيم العام الماضي لتحقيق الثلاثية “الدوري السعودي، كأس الملك، دوري أبطال آسيا”، وتولى المهمة من بعده البرازيلي روجيرو ميكالي، الذي كان يقود فريق شباب الهلال تحت 19 عامًا.

وقال صاحب الـ52 عامًا في تصريحات حصرية لصحيفة “بلاي سبورت” الرومانية “أنا حاليًا في عطلة في جزر المالديف مع عائلتي. كنت بحاجة إلى وقت لأكون هادئًا”.

وأوضح المدرب الروماني “سنرى في المستقبل ما سيكون، وما هو التالي بالنسبة لي. الآن لا يمكنني إخبارك بأي شيء لأنني لا أفكر في الأمر. لا أعرف أين سأتدرب في المستقبل. أنا في إجازة الآن. هذا هو الشيء الأكثر أهمية”.

جدير بالذكر أن الهلال يتواجد حاليًا في المركز الثاني بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر، بعد مرور 21 جولة من المسابقة.