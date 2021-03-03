الامارات | بيريز يبلغ زيدان بمصيره مع ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن بيريز يبلغ زيدان بمصيره مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز مدرب الفريق زين الدين زيدان بمصيره مع النادي الملكي في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الموالية للنادي الملكي إن بيريز جدد ثقته في زيدان، وقال له بأنه أفضل مدرب قادر على بناء فريق جديد مع الوافدين الجدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للحفاظ على المكتسبات الماضية والفوز ببطولات جديدة.

وكانت وسائل الإعلام الإسبانية والأوروبية قد ترقبت في تقاريرها الأخيرة إقالة زيدان من منصبه قياساً بتائج الفريق في الموسم الحالي، على الرغم من أن عقده ينتهي مع الريال في يونيو 2022.

ويخشى زيدان مقصلة الإقالة مع نهاية الموسم الحالي في الوقت الذي خرج فيه من المافسة على لقبي كأس السوبر، وكأس إسبانيا، وتبقى أمامه بطولتي الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، لكن مستوى الفريق وظروف الإصابات والنقص الحاد في اللاعبين تسبب في سلسلة النتائج السلبية وقد تعجل في خروجه من الموسم الحالي خالي الوفاض.

يذكر أن ريال مدريد سيواجه جاره اللدود أتلتيكو مدريد في الجولة 26 من الدوري الإسباني الأحد المقبل في مواجهة ستحدد طريق المنافسة على اللقب خصوصاً أن أتلتيكو يتصدر برصيد 58 نقطة بفارق خمس نقاط عن "الميرينغي".

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