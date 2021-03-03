شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيكون ليفربول على موعد مرتقب مع نظيره تشيلسي، في العاشرة والربع مساء غدًا الخميس، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وقبل مواجهة الخميس، تواجه الفريقان 57 مرة في البريميرليج، فاز ليفربول في 23 مباراة، بينما انتصر تشيلسي في 20 مباراة، وانتهت 14 مواجهة بالتعادل.

وسجل لاعبو البلوز في شباك ليفربول 69 هدفًا، بينما سجل لاعبي الريدز في مرمى تشيلسي 73 هدفًا.