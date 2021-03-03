شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات منتظرة فى خريطة قناة النادى الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على قدم وساق، يسابق المسؤولون بشركة لايف التي تدير قناة النادى الأهلى الزمن من أجل الانتهاء من خطة تطوير القناة خلال الفترة القصيرة المقبلة.

ووفقاً للمعلومات الواردة، فإن التغييرات المقبلة تشمل استبعاد بعض مقدمى البرامج، ونقل البعض إلى برامج أخرى، كما تشير المعلومات إلى اقتراب إسلام الشاطر، من العودة بشكل ثابت إلى قناة النادى الأهلى

وتشير المعلومات أيضا إلى عدم وجود نية لإجراء أي تغييرات في برنامجى ملك وكتابة، والبيت الكبير، اللذان يحظيان بأعلى نسبة مشاهدة في القناة واستحسان من جانب جمهور النادى الأهلى

كانت القناة خرجت للنور في ثوبها الجديد في شهر يوليو الماضى، وتضم 6 برامج هي: البيت الكبير، والسادسة، وملك وكتابة، والتريند، والأبطال، و10 الصبح في الأهلى وهو البرنامج الصباحى الوحيد.

وتضم القناة من المذيعين كل من: هانى رمزى، وسهام صالح، وعدلى القيعى، وإبراهيم المنيسى، وأحمد سمير، وسارة محسن، ومحمد سعيد، وأميرهشام، وكريم كوجاك، ونهاوند سرى، وهيثم السعيد، وأيمن شوقى.

وخرجت قناة النادى الأهلى للنور في شهر يونيو 2008 وقت رئاسة حسن حمدى للنادى الأهلى لتكون أول قناة فضائية للأندية في مصر.