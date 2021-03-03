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نيمار يعلن عودته لتدريبات سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة إيجابية قبل مباراة فريقه المرتقبة ضد برشلونة في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي على تويتر: «لقد تدربت اليوم، وأشعر أنني بحالة جيدة».

وأضاف اللاعب البرازيلي: «أنا سعيد.. لنستمر في التطور والتحسن».

وغاب نيمار عن الملاعب منذ إصابته العضلية في مباراة كان بكأس فرنسا يوم 10 فبرايرالماضي.

وتسببت هذه الإصابة في ابتعاد النجم البرازيلي عن فريقه الفرنسي، وهو يفوز ذهابا على البارسا 4-1 في كامب نو، يوم 16 فبراي الماضي، ويلتقي الفريقان إيابا يوم 10 مارس الجاري على ملعب حديقة الأمراء.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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