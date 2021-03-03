شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سودانية: حمادة صدقي «شرب المقلب» (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «فجر سبورت» السودانية، أن نادي الهلال السوداني سيعلن خلال ساعات قليلة بشكل رسمي تعاقده مع البرتغالي إيمانويل ريكاردو فورموسينيو المدرب المساعد السابق لجوزيه مورينيو لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفا للصربي زوران مانولوفيتش.

وقالت الصحيفة في عنوان لها: «حمادة صدقي يشرب المقلب ويعود إلى أدراجه القاهرة، وذلك بعد الإعلان عن تعيين حمادة صدقي لقيادة الفريق خلال الساعات الماضية».

وبحسب الصحيفة السودانية، فإن إدارة نادي الهلال السوداني توصلت لاتفاق رسمي مع فورموسينيو، الذي عمل كمساعد لمورينيو في مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجلييزين، لقيادة الفريق خاصة أن الهلال ينافس في دوري أبطال أفريقيا بنسخة الموسم الجاري.

وكان حمادة صدقي قد تولى تدريب الهلال السوداني في العام الماضي، قبل أن يتركهم ويرحل ويتسبب في أزمة بسبب رحيله بدون إخبار إدارة النادي السوداني، وعاد الهلال للتفاوض مع صدقي الأيام الماضية الأمر الذي أدى تقديمه اعتذار لنادي الإنتاج الحربي عن عدم استمراره مع الفريق والسفر إلى السودان.