شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو، عن قائمة الفريق المسافرة إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجي بدوري الأبطال.
وجاءت قائمة الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش- محمد عواد- محمد أبو جبل
خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغني- محمود حمدي الونش- محمد عبدالسلام- أحمد فتوح- عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي
خط الوسط: فرجاني ساسي- طارق حامد- إمام عاشور- محمد أشرف روقا- يوسف اوباما- أشرف بن شرقي- أحمد سيد زيزو
خط الهجوم: مروان حمدي- أسامة فيصل- حميد أحداد- حسين فيصل- حسام أشرف
ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي.
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