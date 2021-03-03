شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو، عن قائمة الفريق المسافرة إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجي بدوري الأبطال.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش- محمد عواد- محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغني- محمود حمدي الونش- محمد عبدالسلام- أحمد فتوح- عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي

خط الوسط: فرجاني ساسي- طارق حامد- إمام عاشور- محمد أشرف روقا- يوسف اوباما- أشرف بن شرقي- أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: مروان حمدي- أسامة فيصل- حميد أحداد- حسين فيصل- حسام أشرف

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي.