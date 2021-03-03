اخبار الرياضه

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

0 نشر
أحمد رضا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو، عن قائمة الفريق المسافرة إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجي بدوري الأبطال.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش- محمد عواد- محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغني- محمود حمدي الونش- محمد عبدالسلام- أحمد فتوح- عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي

خط الوسط: فرجاني ساسي- طارق حامد- إمام عاشور- محمد أشرف روقا- يوسف اوباما- أشرف بن شرقي- أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: مروان حمدي- أسامة فيصل- حميد أحداد- حسين فيصل- حسام أشرف

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    183,010

  • تعافي

    141,347

  • وفيات

    10,736

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا