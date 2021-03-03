شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة «ثلاثية» شرسة على لقب هداف الدوري المصري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتدم الصراع على لقب هداف الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك مع اقتراب المسابقة على الوصول لنهاية الدور الأول من الموسم الحالي 2021-2022.

وبعد نهاية المباريات التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الممتاز تربع ثلاثة لاعبين على عرش صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 7 أهداف وهم، يوسف اوباما صانع ألعاب الزمالك وأحمد سمير جناح طلائع الجيش وعمر كمال عبدالواحد نجم المصري البورسعيدي.

ويأتي خلفهم في القائمة ثلاثي آخر برصيد 6 أهداف وهم، حسام حسن قائد سموحة وأحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا والإثيوبي شميلس بيكلي جناح مصر المقاصة.

كما يتواجد في قائمة هدافي الدوري المصري عدد كبير من اللاعبين الذين سجلوا 5 أهداف، أبرزهم، شريف دابو سيراميكا كليوباترا ومصطفى فتحي سموحة ورمضان صبحي بيراميدز ورزاق سيسي الاتحاد السكندري وجون أوكويي إيبوكا إنبي وعمر السعيد الجونة.

ويتصدر أحمد سمير قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا لضربات الجزاء بعدما سجل 5 ضربات من أهدافه السبعة التي سجلها في بطولة الدوري الممتاز بينما سجل عمر كمال عبدالواحد ثلاث ضربات، فيما خلت أهداف يوسف اوباما الـ7 من أي ضربة جزاء.

ولأول مرة منذ مواسم عديدة يتواجد هذا الكم من الهدافين في الصراع على لقب هداف الدوري المصري الممتاز مما ينذر بمنافسة شرسة ستشهدها الجولات المتبقية من المسابقة.