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برشلونة ضد إشبيلية.. ميسي يقود قائمة البلوجرانا أمام النادي الاندلسي

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمة البارسا لموقعة إشبيلية المقرر إقامتها العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، علي ملعب "كامب نو" في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وضمت قائمة برشلونة 20 لاعباً هم:

تير شتيجن، دست، بيكيه، بوسكيتس، جريزمان، برايثوايت، ميسي، ديمبلي، ريكي بويج، نيتو، لينجليت، بيدري، ترينكاو، ألبا، دي يونج، أومتيتي، فيربو، إيناكي بينا، موريبي، مينجويزا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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