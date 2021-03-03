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أشرف قاسم يعد لاعبي الزمالك بحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد أشرف قاسم، المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق اليوم، قبل السفر لتونس، استعدادًا لمواجهة الترجي.

ووعد قاسم اللاعبين بسرعة حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة مع الإدارة، مشددًا على ضرورة التركيز فى هذه المباراة الهامة وحصد الثلاث نقاط.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الترجي التونسي، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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