اخبار الرياضه

تفاصيل جلسة عبدالحليم علي مع لاعبي الزمالك

0 نشر
أحمد رضا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة عبدالحليم علي مع لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد عبدالحليم على، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق، اليوم، قبل السفر لتونس، استعدادًا لمواجهة الترجي، السبت المقبل.

جاءت جلسة العندليب مع لاعبي القلعة البيضاء، لتحفيزهم قبل موقعة الترجي من أجل تحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة، كما شدد على ضرورة التكاتف في هذه المرحلة وعدم الانشغال بالمستحقات المالية.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الترجي التونسي، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    183,010

  • تعافي

    141,347

  • وفيات

    10,736

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا