شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة عبدالحليم علي مع لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد عبدالحليم على، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق، اليوم، قبل السفر لتونس، استعدادًا لمواجهة الترجي، السبت المقبل.

جاءت جلسة العندليب مع لاعبي القلعة البيضاء، لتحفيزهم قبل موقعة الترجي من أجل تحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة، كما شدد على ضرورة التكاتف في هذه المرحلة وعدم الانشغال بالمستحقات المالية.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الترجي التونسي، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.