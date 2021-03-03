شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمار السعودي يسعى لشراء حصة من نادي إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية عن نية صندوق الاستثمار السعودي، في الحصول على حصة من نادي إنتر، في ظل بحث ملاك النادي على شركاء مناسبين.

وقالت الصحيفة الإيطالية إن عائلة زانج مستعدة لبيع حصة أقلية أو أغلبية في النادي وفقا للعروض المقدمة.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت أن مجموعة Fortress Investment Group قد قدمت بالفعل عرضا لشراء النادي.

وتبحث شركة «سونينج» الصينية عن شركاء مناسبين للإنتر من أجل الوفاء بالالتزامات المادية.

وأوضحت «لا جازيتا ديللو سبورت» أن الأمير السعودي محمد بن سلمان مهتم بإنتر ومنفتحا للاستحواذ على حصة أقلية في النادي من خلال صندوق الاستثمار العام السعودي.

وكان الصندوق البريطاني BC Partners أول من أبدى اهتماما بالحصول على حصة أغلبية في إنتر، لكن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق إذ تقدر مجموعة سونينج النادي بمبلغ مليار يورو.

وستضطر الشركة الصينية لبيع إنتر مع منع الحكومة الصينية للاستثمارات الكبيرة في أوروبا.

وهناك خياران مطروحان: أن تستحوذ شركة على حصة أقلية في النادي واستكمال باقي الاستحواذ بين 12 أو 24 شهرا.

في حين يريد الصندوق البريطاني شراء الأغلبية لنادي إنتر مباشرة بالحصول على 51% وترك البقية للشركة الصينية.

ويحتل إنتر صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بـ 56 نقطة من 24 مباراة وبفارق 4 نقاط عن ميلان أقرب منافسيه.