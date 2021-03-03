شكرا لقرائتكم خبر عن قرار هام من باتشيكو قبل سفر الزمالك إلى تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على عودة أحمد سيد زيزو لقائمة الفريق التي ستسافر اليوم الأربعاء إلى تونس، استعدادًا لمواجهة الترجي بدوري الأبطال.

جاء قرار باتشيكو باعادة زيزو لقائمة الفريق، بسبب أهمية المباراة والفوز بالثلاث نقاط من أجل المنافسة على التأهل من دور المجموعات بعد التعادل في أول مباراتين أمام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الترجي التونسي، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي.