شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعي سكرتير لجنة الحكام بمنطقة الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدمت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد تعازيها في وفاة الكابتن مكرم شفيق سكرتير لجنة منطقة الفيوم لكرة القدم.

وكتب حساب اتحاد الكرة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الكابتن مكرم شفيق سكرتير لجنة حكام منطقة الفيوم لكرة القدم.. وينعي الاتحاد المصري لكرة القدم وأسرة التحكيم المصري الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر على فراقه.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

نشبت أزمة بين اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، وأندية الدورى الممتاز، إثر إلغاء مسحات كورونا للاعبين والمدربين قبل مباريات الدورى وكأس مصر هذا الموسم، كما كان الوضع منذ انطلاق الموسم الحالى والمنصرم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

يأتى قرار اللجنة بعد رفض الأندية تحمل تكلفة المسحات، حيث أمهلت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة حاليًا أندية الدورى الممتاز الثمانية عشرة 15 يومًا لسداد 54 مليون جنيه تكلفة إجراء مسحات فيروس كورونا للاعبين والمدربين والأجهزة الإدارية والطبية خلال الموسم الماضى 2019- 2020، والموسم الحالى 2020- 2021.

وأرسلت اللجنة خطابات إلى جميع الأندية تطلب فيها من كل نادٍ بالدورى الممتاز سداد 3 ملايين جنيه جزءًا من تكلفة المسحات التي خضع لها اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وهو ما أثار غضب الأندية، التي رفضت السداد.

ورفضت الأندية بشكل نهائى سداد تكلفة مسحات الموسم الماضى بداعى أن اللجنة الخماسية السابقة، برئاسة عمرو الجناينى، كانت قد تحملت تكلفة هذه المسحات، وتم إخطار الأندية بذلك رسميًا.

وقررت اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة خصم المبالغ التي أنفقتها لعمل مسحات كورونا للاعبين قبل مباريات الدورى من مستحقات الأندية لدى «الجبلاية»، وسدد «الجبلاية» حتى الآن للجهات المسؤولة عن المسحات 24 مليون جنيه من أصل 50 مليون جنيه، وكانت اللجنة قد ألغت المسحات، واكتفت بتحليل «رابيد تيست»، قبل العودة مجددًا إلى المسحات.

في السياق ذاته، قررت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة تأجيل مباريات أي فريق في مسابقة الدورى العام هذا الموسم حال إصابة اثنين من حراسه بفيروس كورونا المستجد، وأخطر «الجبلاية» الأندية بهذا الأمر.

وكشف مسؤولو اللجنة التي تدير اتحاد الكرة أنه سيتم تأجيل أي مباراة، حال وجود 5 حالات كورونا في فريق واحد، بينهم حارس مرمى واحد، أما إذا كانت الإصابات عبارة عن اثنين فقط لحراس المرمى فسيتم أيضًا تأجيل اللقاء.