شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركا» تصف مصطفى محمد بالهرم الرابع بعد تألقة مع جالاتا سراى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصفت صحيفة ماركا الإسبانية، مصطفى محمد المحترف في جالاتا سراى التركى بهرم من أهرامات الجيزة، في إشارة إلى أنه واحد من معالم مصر في التوقيت الحالي.

وقالت الصحيفة: مصطفى محمد هرم جديد في الجيزة بعد خوفو وخفرع ومنقرع، والذي يسعى لاستكمال مسيرة النجاح الأوروبية للمحترفين المصريين حسام حسن، ميدو، عمرو زكي، محمد صلاح ومحمد النني.

وأضافت الصحيفة، أن مصطفى محمد نجح خلال وقت قصير في جعل الكولومبي راداميل فالكاو في طي النسيان، وبات الفرعون المصرى حديث وسائل الإعلام العالمية بعد نجاحه في حفر اسمه بتألقه مع فريقه التركى ونجاحه في تسجيل 6 أهداف خلال مبارياتة الـ6 التي شارك فيها مع جالاتا سراى.

ويخوض مصطفى محمد مواجهة مهمة اليوم أمام أنقرة ويبحث عن هز الشباك مجددا خاصة أن الجماهير باتت تنتظر منه ممارسة هوايته في التسجيل ليكمل مسيرته الناجحة حتى الآن.

وانضم مصطفى إلى جالاتا سراي في يناير الماضي، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون دولار، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار قبل نهاية العام الجاري.