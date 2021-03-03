شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد إصابة نجم الإسماعيلي قبل مواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة البوسني دراجان يوفيتش، ضربة قوية، قبل مباراة وادي دجلة.

ويأتي ذلك بعدما تجددت إصابة أحمد مصطفى، جناح الفريق، في العضلة الخلفية، وذلك خلال التدريبات التأهيلية التي كان يخوضها اللاعب، استعدادًا للعودة للملاعب من جديد .

وسوف يغيب بذلك أحمد مصطفى، عن فريق الإسماعيلي، لمدة لا تقل عن أسبوعين.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها بعد غد الجمعة، على ستاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الدراويش يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 6 مباريات وتعرض للهزيمة في مثلها، آحرز لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 18 غيرها.