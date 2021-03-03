شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أحالت المفوضين قانون الرياضة لـ المحكمة الدستورية في طعن وقف مرتضى منصور؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري عن تفاصيل ما إنتهي إليه من التوصية بإحالة إحدي مواد قانون الرياضة للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريتها، وذلك في التقرير الذي أودعته الهيئة اليوم بشأن رأيها القانوني في الطعن المقام من مرتضي منصور على قرار اللجنة الأوليمبية بوقفه عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات وتجميده كرئيس لنادي الزمالك والدعوة لإنتخاب رئيس جديد للنادي.

قالت الهيئة في تقريرها أن المادة 67 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تشوبها شبهى عدم الدستورية، وذلك لمخالفته المبدأ الدستوري الخاص بحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، في حين تجبر هذه المادة المتقاضين في النزاعات الرياضية باللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية الرياضي.

وذكر تقرير هيئة مفوضي الدولة أن المادة 67 من قانون الرياضة تنص على أن «ينعقد اختصاص مركز التحكيم والتسوية الرياضي باللجنة الأوليمبية، بناءً على شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد في عقد أو يرد بناءً على لائحة هيئة أو لائحة متعلقة بنشاط رياضي».

وأكدت الهيئة أنها تري إحالة النص للمحكمة الدستورية للفصل في مدي دستوريته،لإهدار هذا الحق الدستوري المكفول لكافة المواطنين.

كانت الهيئة قد إنتهت في تقريرها إلى عدة توصيات أهمها إلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بوقف مرتضي منصور عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات، وعدم الاختصاص الولائي بنظر الطعن أمام المحكمة، وقبول تدخل هاني العتال وممدوح عباس كخصوم في الدعوي. وإحالة نص المادي 67 من قانون الرياضة للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته.

جدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية قد أصدرت في 4 أكتوبر من العام الماضي قراراها بمنع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد للنادي، فطعن مرتضي منصور على الحكم أمام لقضاء الإداري بمجلس الدولة.