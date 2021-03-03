شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور عن قرار «المفوضين» بإلغاء إيقافه: انتظروا عودتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على قرار هيئة الدولة الصادر اليوم الاربعاء، بإلغاء قرار إيقافه من جانب اللجنة الأولمبية المصرية لمدة 4 سنوات.

وقال مرتضى منصور في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «المادة 66 و67 من القانون قالت إنه لا يجوز أن يكون هشام حطب رئيس مركز التسوية لأنه خصم في قضايا كثيرة، والمفوضين قررت إلغاء إيقافي عن رئاسة الزمالك لمدة 4 سنوات».

وأضاف: «القرار تم إلغائه ومن المنتظر عودتي، وسيتم عرضه على المحكمة الأسبوع المقبل لصدور الحكم النهائي بعودتي».

وأودعت اليوم الاربعاء، هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرها في الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

وانتهت الهيئة في تقريرها إلى عدة توصيات أهمها إلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بوقف مرتضي منصور عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات، وعدم الاختصاص الولائي بنظر الطعن أمام المحكمة، وقبول تدخل هاني العتال وممدوح عباس كخصوم في الدعوي.

كانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، قد أصدرت قراراها بمنع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد للنادي، فطعن مرتضي منصور على الحكم أمام لقضاء الإداري