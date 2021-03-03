مجلس الشارقة يفتح باب التسجيل لسباق جري تل الزعفران بالذيد

افتتح مجلس الشارقة الرياضي يوم الاثنين 22 فبراير2021، باب التسجيل للمشاركة في سباق جري تل الزعفران بمدينة الذيد على أن ينتهي يوم الأربعاء 10 مارس 2021، لينطلق السباق يوم الجمعة 12 مارس 2021، بشراكة استراتيجية مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وبالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية لمختلف الفئات العمرية تشجيعاً على ممارسة الرياضة ونشرها في الإمارة الباسمة، ومواصلة لسلسلة الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي انطلقت خلال العام. يستهدف السباق ما لايقل عن 300 مشارك من كلا الجنسين على أن يتم التسجيل من خلال الرابط الخاص http://www.eevents.ae/dhaid ويضم السباق ثلاث مجموعات وهي: المواطنون- رجال والمواطنون– نساء والفئة المفتوحة، ويتضمن مسافتي 3 كلم لسبع فئات عمرية مختلفة و6 كلم لست فئات عمرية مختلفة، حيث ينطلق السباق من أمام حديقة تل الزعفران في الساعة 7:30 صباحاً للمشاركين في سباق 6 كلم وينطلق سباق 3 كلم في الساعة 7:40 صباحاً مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية. وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «تتواصل الفعاليات الرياضية والمجتمعية للمجلس تحت إشراف إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية من خلال إقامة سباق جري تل الزعفران، ضمن خطة هذا العام حرصاً من المجلس على نشر الرياضة وجعلها أسلوب حياة، نحرص على التنوع في الفعاليات بين مدن الإمارة الباسمة لإبراز جمال الإمارة والمعالم المختلفة والواجهات الرياضية والمعالم السياحية بالإمارة والترويج لها والتعريف بها عبر السياحة الرياضية، وفي ذات الوقت منح الفرصة لمشاركة أغلب فئات المجتمع سواء بالمشاركة فعلياً في السباق أو افتراضياً «عن بعد» مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على السلامة العامة، بالإضافة إلى نشر وتعزيز ثقافة الرياضات الفردية واستقطاب الشباب لإعداد جيل مميز من القيادات الشابة ودعم وتطوير الأنشطة الرياضية على الصعيد المحلي لخلق تأثير إيجابي في الرياضة العالمية، وتحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة من خلال توفير الفعاليات والأجواء المناسبة لجميع المستويات والأعمار، وتعزيز ثقافة التسامح في المجتمع المحلي من خلال الرياضة المجتمعية لكل الجنسيات في ظل تنوع مجتمع دولة الإمارات. من جانبه، قال ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس:«ندعو محبي هذه السباقات ومختلف فئات المجتمع للمشاركة في السباق، حيث سيتم تقديم ميداليات للمراكز الثلاثة الأولى للذهبية والفضية والبرونزية عند الفوز في إحدى فئتي السباق وشهادة إلكترونية عبر الموقع، بالإضافة إلى ميدالية مشاركة في خط النهاية، حيث تم تصميم الميدالية على شكل شمس مشرقة ترمز لجميع السباقات المجتمعية للمجلس في الموسم الرياضي 2021 مع إظهار السنة واسم الإمارة وتحمل اسم السباق باللغتين العربية والإنجليزية، فيما تتوسط الميدالية رمال الصحراء الذهبية في رمز لعدائين يجرون في دلالة على سباقات الجري الصحراوي مع وجود أشجار النخيل والغاف والجمال من حولهم في دلالة على إظهار أهم عناصر البيئة الصحراوية حولهم، فيما تتميز أيضاً بشكل هندسي لتكوين صورة ذهنية عن سلسلة سباقات الشارقة لهذا الموسم».