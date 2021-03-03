شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الشارقة تجدد الثقة في شركة الكرة والعنبري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي اجتماعه الدوري برئاسة علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الرياضي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة مساء الاثنين عن طريق الاتصال المرئي حيث استهل المدفع حديثه بضرورة تكثيف الجهود لدعم الفريق الأول لكرة القدم.

وأكد مجلس الإدارة خلال الاجتماع تجديد الثقة في شركة كرة القدم والمدرب الوطني الخلوق عبدالعزيز العنبري الذي تمنى له الشفاء العاجل إضافة إلى ثقته الكبيرة في اللاعبين للعودة إلى سكة الانتصارات من جديد، وتطرق المدفع إلى تفهم مجلس الإدارة للانتقادات الجماهيرية البناءة والتي تأتي من منطلق حرصهم على تواجد الفريق دائماً في مقدمة الجدول والمنافسة على البطولات، وأن مجلس الإدارة يعمل على الملاحظات المطروحة بتوفير جميع المقومات للشركة والفريق من أجل العودة السريعة مجدداً للانتصارات.

وأكد المدفع أن الإدارة تدرس في الوقت الحالي مدى إمكانية التواجد الجماهيري في تدريبات الفريق الأول أو نقلها عبر برامج الاتصال المرئي إيماناً منها بأهمية دعم الجمهور للفريق خصوصاً في المرحلة الحالية،وتوضيح الأمور لمنع تداول الشائعات بين الوسط الشرقاوي، حيث يولي مجلس الإدارة اهتماماً كبيراً لجماهير الملك من خلال الاستماع لمطالبهم.

وتم خلال الاجتماع اعتماد إنشاء اللجنة العامة لمناقشة لوائح المكافآت.

من جانبه، تناول محمد القصير المدير التنفيذي لنادي الشارقة الرياضي أعمال الصيانة في مرافق النادي واستاد الشارقة على وجه الخصوص والتجهيز لاستضافة مباريات دوري أبطال آسيا خلال شهر ابريل/ نيسان حال موافقة الاتحاد الآسيوي على استضافة الشارقة للمجموعة.

واستعرض عبدالله العجلة تقريراً عن حالة الفريق الأول وأهم الأسباب التي أدت إلى التراجع في النتائج وأداء الفريق خلال الفترة السابقة، ومنها كثرة إصابات اللاعبين وغيابهم لمدة زمنية طويلة عن الملاعب والحلول الموضوعة من قبل إدارة شركة كرة القدم لدعم الفريق وإنتشاله من وضعه الحالي ومواصلة المنافسة على لقب الدوري بالتغلب على الظروف الحالية، كما أشار العجلة إلى أن إدارة شركة كرة القدم بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي قررت الاستغناء عن الجهاز الطبي الحالي للفريق الأول وجار تعيين جهاز طبي جديد للإشراف على عملية معالجة اللاعبين خلال فترة الإصابة وتجهيزهم بالشكل المناسب.