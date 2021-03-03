بطولة فرنسا: رين اختار جينيزيو لخلافة ستيفان

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رين (فرنسا) : اختار رين الفرنسي المدرب برونو جينيزيو للاشراف عليه خلفا لجوليان ستيفان الذي استقال من منصبه الاثنين بحسب ما أعلن مصدر في النادي الاربعاء، ليؤكد معلومات نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية.

وكان ستيفان اعلن استقالته بسبب تراجع نتائج الفريق في الاونة الاخيرة علما بانه قاده الى احراز كأس فرنسا عام 2019، والى احتلال المركز الثالث في الدوري المحلي الموسم الماضي ما جعله يشارك في دوري ابطال اوروبا للمرة الأولى في تاريخه خلال الموسم الحالي.

وأجمعت الصحف الفرنسية في اليومين الأخيرين على ان جينيزيو، مدرب ليون السابق من 2015 الى 2019، هو المرشح الابرز لتدريب رين.