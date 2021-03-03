بوبوفيتش ينتقد قرار ولاية تكساس بشأن ارتداء الكمامة

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لوس انجليس : أكد غريغ بوبوفيتش مدرب سان انتونيو سبيرز المشارك في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بان لاعبي فريقه سيتجاهلون قرار ولاية تكساس بالسماح بعدم ارتداء الكمامات واصفا حاكم الولاية غريغ ابوت بانه "جاهل".

وكان ابوت اعلن الثلاثاء بانه سينهي قرار الولاية بوجوب ارتداء الكمامات في محاولة لفتح تكساس "مئة في المئة" على الرغم من تخوف المراكز الصحية للمراقبة والوقاية من امكانية ظهور جائحة كوفيد 19 مجددا.

وجاء كلام بوبوفيتش في نهاية مباراة فريقه ضد نيويورك نيكس (119 93) مشيرا إلى أن فريقه سيستمر في اتباع بروتوكول رابطة الدوري الأميركي لكرة السلة الذي يوصي بارتداء اللاعبين، افراد الجهاز الفني والرسميين، الكمامة.

وقال بوبوفيتش "في ما يتعلق باللاعبين، فإننا سنستمع الى رابطة الدوري وليس الى الحاكم" منتقدا قرار ابوت وواصفا اياه بانه "مثير للحيرة".

وتابع انتقاده لشخص ابوت بقوله "انه يتصرّف وكأن الوباء انتهى الى غير رجعة...في حين يشير الخبراء الى عكس ذلك. لقد اختبرنا هذا الامر مرة واحدة، هل سنعيش هذه التجربة مرة جديدة؟ اعتقد بان حالات جديدة ستظهر".