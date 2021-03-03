شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة باتشيكو مع لاعبي الزمالك قبل رحلة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران اليوم، للحديث عن الفترة المقبلة ولقاء الترجي التونسي السبت القادم، مؤكدا على ثقته في الجميع في تحقيق نتيجة إيجابية.

وطلب باتشيكو من جميع لاعبي الزمالك التركيز وتقديم أفضل ما لديهم خلال الوقت القادم، وفي النهاية تعاهد الجميع على تقديم الأفضل، وتحقيق نتيجة إيجابية في مشوار الفريق الأفريقي بدوري المجموعات.

من ناحية أخري، وضع الجهاز الفني للزمالك برنامجا تأهيليا للاعبين تحت قيادة بيدرو مدرب الأحمال، وذلك على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم، وقام اللاعبون بالجرى عدة دقائق، أعقبه بعض التدريبات التأهيلية الأخرى، سواء بالكرة أو بدون كرة.

وحرص الجهاز الفني للزمالك على أن تكون الحصة التأهيلية متوازنة، بسبب سفر الفريق اليوم إلى تونس، وذلك منعا للإجهاد، قبل المباراة المرتقبة أمام الترجي التونسي يوم السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وركز باتشيكو، ومعه مدحت عبد الهادي المدرب العام على تنفيذ بعض الأمور الخططية وأدوار اللاعبين داخل الملعب خلال هذه الحصة، عقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية تم خلالها تطبيق الجمل الفنية وسط تركيز قوي من اللاعبين وجدية استعدادا لمواجهة الترجي، وحرص باتشيكو وعبد الهادي على منح توجيهات للاعبين خلال التقسيمة.

قبل مباراة الزمالك والترجي السبت المقبل، يحتل بطل تونس صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بعد خوض جولتين، برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث خلف مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق من تعادلين، لكن يتفوق بطل الجزائر بفارق الأهداف، وأخيرا يأتي تونجيت السنغالي في المركز الرابع، برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.