شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يترقب موافقة الاتحاد الأفريقى على حضور مندوب السفارة للاجتماع الفنى لبطولتى 18 و 19 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة و القائم بأعمال المدير التنفيذى عن ترقب الإتحاد خطاب الإتحاد الأفريقي الذى يفيد بالموافقة على حضور مندوب السفارة للإجتماع الفنى لبطولتي 18,19 سنة بنيجيريا و المقرر له اليوم الأربعاء قبل السفر غدا بعد تأخير للإطمئنان على سلبية مسحات كورونا بعد ثبوت وجود حالات ضمن صفوف كلا المنتخبين و عزلها .

و أشار غزلان إلى أنه حتى الآن لم يصل الخطاب رسميا للإتحاد و لكنه يوجد تأكيدات قوية بوصوله بعد تفهم الاتحادين الأفريقى و النيجيري المنظم موقف مصر بعد تدخلات فؤاد عبد السلام رئيس لجنة الإحتكام لإنقاذ الموقف .

و قال غزلان فى تصريح لليوم السابع أنه تم الإتفاق مع الإتحاد الأفريقى على حضور مندوب من السفارة الإجتماع الفنى، مشيرا إلى أن الاتحاد المصرى فى انتظار خطاب رسمى من الاتحاد الافريقى يفيد بذلك .خاصة بعد سلبية مسحات اللاعبين و اللاعبات .

و أشار غزلان إلى أن الإتحاد الأفريقى تفاوض مع الإتحاد النيجيرى من قبل فى إمكانية تأجيل البطولة و هو ما رفضه الأخير قبل أن يقود فؤاد عبد السلام رئيس لجنة الإحتكام فى البطولة بمحاولات جديدة .

و قال غزلان فى تصريح لـ الخليج 365 أن جميع اللاعبين اللذين خالطوا الإصابات التى ظهرت كورونا قبل السفر فى كلا المنتخبين أثبتت المسحات سلبية الإصابة من فيروس كورونا ، فضلا عن سلبية اللاعبين اللذين تم إستدعائهم لحل محل اللاعبين المصابين بالفيروس اللعين .