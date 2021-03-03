شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يعود لقائمة الزمالك أمام الترجي وغياب حازم إمام وشيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو، قائمة الفريق المسافرة إلى تونس، اليوم استعدادا لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل، بملعب رادس بالعاصمة التونسية، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة الترجي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد_ محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف

وخلت قائمة الزمالك من أسماء الثنائي حازم إمام وشيكابالا بسبب الإصابة وكذلك محمد عبد الشافي العائد من الإصابة مؤخرا.

ويسافر محمد أبو جبل، حارس مرمي الزمالك، برفقة البعثة البيضاء إلى تونس، بعدما غاب عن قائمة المباراة الأخيرة أمام وادى دجلة بالأسبوع الـ 14 لمسابقة الدوري الممتاز، بعد استبعاده ومشاركة محمود عبد الرحيم جنش في التشكيلة الأساسية وتواجد محمد عواد على مقاعد البدلاء.

ويعود أبو جبل لقائمة الزمالك مرة أخري، في مباراة الترجي بعدما قرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو ضمه للقائمة برفقة الثنائى جنش وعواد، حيث ستطير البعثة البيضاء بثلاثة حراس استعدادا لمباراة السبت المقبل.

ولم يشارك محمد أبو جبل في التشكيلة الأساسية للزمالك منذ مباراة تونجيت في ثاني جولات دوري أبطال أفريقيا حيث كان ظهوره الأخير أمام الإسماعيلي بالدوري ثم تولي جنش حراسة المرمي في مباراتي تونجيت ووادى دجلة وانتهت المباراتان بالتعادل السلبي.