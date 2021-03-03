شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. فيريرا يعنف لاعبي الزمالك فى أول تدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك والسد القطري ، كان صاحب شخصية واضحة وبصمة علي لاعبي الفريق من اول تدريب خاضه، بعدما تولي المهمة في موسم 2015.

فيريرا صاحب ثنائية الدوري وكأس مصر كان يري ان لاعبي الزمالك يحتاجون لشخصية قوية للسيطرة عليهم لان الفريق يمتلك العديد من النجوم ، ولعل أبرز كواليس اول لقاء لفيريرا مع لاعبي الزمالك قال البرتغالي للاعبين " الأول أنتم مش بتعرفوا تلعبوا كرة القدم" في إشارة الي عدم رضاه عن أداء الفريق في اول تدريب.

يُعتبر البرتغالى جوزوالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق لفريق الزمالك، أحد أبرز المدربين الأجانب الذين تولوا قيادة القلعة البيضاء، واستطاعوا أن ينالوا قدرًا كبيرًا من الحب داخل قلوب الجماهير البيضاء ، لا سيما بعدما توج مع الأبيض ببطولتى الدورى الممتاز وكأس مصر فى موسم 2014-2015، والذى أطلقت عليه الجماهير موسم "الثنائية" عام ، ليحقق إنجازًا للزمالك لم يتحقق من 40 عاما وقتها، بالإضافة إلى وصوله لنصف نهائى الكونفيدرالية الأفريقية.

امتاز فيريرا بقدرته الكبيرة فى احتواء اللاعبين ومعرفة قدراتهم وتوظيفها جيدًا، وهو الأمر الذى جعله مميزًا ومحبوبًا من قبل جميع لاعبى الزمالك الذين تواجدوا معه خلال فترة قيادته للقلعة البيضاء، ولكن بداية فيريرا مع اللاعبين كانت غريبة ربما لهذا كان واحدًا من المدربين المميزين من بين الكثير من الأجانب الذين تعاقبوا على تدريب الأبيض فى السنوات الماضية