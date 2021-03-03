شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسل مخالصة اشيمبونج للاتحاد الدولى للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أرسل مسئولو نادي الزمالك الي اتحاد الكرة المستندات التي تؤكد سلامة موقف النادي في قضية الغاني اشيمبونج لاعب الزمالك السابق ، بعدما تلقي النادي خطابا رسميا، من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لإخطاره بتوقيع غرامة مالية قدرها مليون دولار تجاه النادي تسدد للاعب الغاني بنجامين أشيمبونج مهاجم الفريق السابق عبارة عن قيمة مستحقاته لدى القلعة البيضاء.

وقامت إدارة الزمالك ممثلة في طارق حشيش المستشار المالي والمسئول عن ملفي اشيمبونج وشيكابالا وبالتنسيق مع المحامي الإيطالي الذي يتولى القضية، بارسال المستندات الي اتحاد الكرة تمهيدا لارسالها الي الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية الدولية ، والتي تؤكد صحة موقف الزمالك والتي تتضمن مخالصة من اللاعب ووكيله بتسلم كافة المستحقات، وكذلك صورة من التفويض الذي يمتلكه وكيل اللاعب وتم التعامل بين النادي والوكيل بناءا عليه.

وسيتم ارسال المستندات ضمن ملف الطعن علي الغرامة الموقعة علي الزمالك ، والذي سيتم ارساله للمحكمة الرياضية الدولية والاتحاد الدولي " فيفا " خلال ساعات، وهي المرة الثالثة التي يتم ارسال المخالصة والمستندات المذكورة للمحكمة الرياضية.

وذكر خطاب الفيفا الموجهة لنادي الزمالك، ضرورة سداد النادي لمستحقات أشيمبونج قبل يوم 30 مارس الجاري، وإلا سيتم مضاعفة العقوبات تجاه النادي.

فى ذات الصدد، أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن توكيل أشيمبونج مع وكيله المصرى سارى وليس منتهى الصلاحية كما يتردد، وأوضح مسئولو الجبلاية أن الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين تأكد من ذلك بعدما استفسر عن هذا الأمر من اتحاد الكرة بعد تسوية أزمة المستحقات المتأخرة للاعب.

ويحاول اشيمبونج إثبات عدم علمه بالتسوية التى تمت مؤخرا بين وكيله وبين نادى الزمالك، رغم أن التسوية تمت بناء على اتصال هاتفى بينه وبين الوكيل مع أحقية الوكيل بالحديث بإسم اللاعب لوجود عقد وكالة موثق وقانونى.

وبرأ اتحاد الكرة، نادى الزمالك من شبهة التزوير فى أزمة تسوية مستحقات بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق، بعدما تلقى اتحاد الكرة استفسارا من الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين عن حقيقة وجود عقد موثق بين اللاعب ووكيله نادر السيد.