شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبا الطائرة 18 و 19 سنة يجريان مسحة جديدة تمهيدا للمشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرى منتخبا الناشئات للكرة الطائرة 18 سنة و الشباب 19 سنة مسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا تمهيدا للسفر غدا لنيجيريا للمشاركة فى البطولة الأفريقية المقرر انطلاقها غدا الخميس .
يأتى إجراء المسحات من أجل الإطمئنان على اللاعبين و اللاعبات ، بالرغم من سلبية المسحة الأخيرة و لكن من أجل تقديمها فى السفر .
كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة و القائم بأعمال المدير التنفيذى على سفر بعثتا منتخب الناشئات 18سنة و الشباب 19سنة غدا الخميس إلى نيجيريا للمشاركة فى بطولتى أفريقيا المقرر إنطلاقها الخميس بعد ترحيلها يوم ليقام الاجتماع الفنى اليوم الأربعاء .
و قال غزلان فى تصريح لـ الخليج 365 أن جميع اللاعبين اللذين خالطوا الإصابات التى ظهرت كورونا قبل السفر فى كلا المنتخبين أثبتت المسحات سلبية الإصابة من فيروس كورونا ، فضلا عن سلبية اللاعبين اللذين تم إستدعائهم لحل محل اللاعبين المصابين بالفيروس اللعين .