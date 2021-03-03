شكرا لقرائتكم خبر عن السنبلاوين يطلب نقل مباراته من منية سمنود بعد أحداث الشغب السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل المهندس أحمد رعب ، رئيس نادى السنبلاوين الرياضى، لمسئولى الشباب والرياضة، ومدير أمن الدقهلية، يطلب فيه الموافقة على نقل مباراة شباب منية سمنود ونادى السنبلاوين يوم الجمعة القادمة ضمن مباريات القسم الثالث ، إلى خارج ملعب الأول، بعد ما شهدته المباراة السابقة أمام شباب بدواى من أحداث مؤسفة واشتباكات وتعدى بالضرب على اللاعبين والجهاز الفنى من قبل لاعبى الفريق صاحب الأرض وعدد من جماهيرهم .

ومن جانبه أكد محمد عبد العليم ، عضو مجلس إدارة نادى السنبلاوين ، أنه قرار لجنة مسابقات فرع الدقهلية للإتحاد المصرى لكرة القدم للمجموعة التاسعة ، أصاب الجميع بحالة من الجدل فكيف لمباراة يتم إعادتها بسبب حدوث حالة من الفوضى وتعدى واشتباكات وتسلل الجماهير داخل الملعب ، وما نتج عنه من إصابات بالغة الخطورة بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية ، وأن يتم إعادتها على نفس الملعب، وكأنهم يريدون حدوث كارثة لا يحمد عقباها خاصة مع تربص عدد كبير من جماهير ولاعبى منية سمنود بفريق السنبلاوين الذى كان متقدماً فى المباراة التى ألغيت حتى الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع ، ٤ دقائق

وأوضح رئيس نادى السنبلاوين فى الخطاب إلى أن يصعب تأمينة نظرا لدخول الجماهير بكثرة ، بالإضافة إلى وقوع أكثر من مشكلة فى هذا الملعب ، وطالب بنقل المبارة للمحافظة على حياة أرواح اللاعبين وتحنبا لوقوع صدامات



الشغب بملعب السنبلاوين



المذكرة المرسلة لمدير أمن الدقهلية