شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكرم نواب البرلمان بدرع الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة علي تكريم نواب البرلمان بدرع أتحاد الكرة كتذكار للنواب ،حيث حضر عدد من النواب علي راسهم حازم إمام و محمود الشامي و طارق السيد .

يُكرم اليوم مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم ، نواب البرلمان من الوسط الرياضي اليوم الأربعاء ، بمقر اتحاد الكرة ، بناء على دعوة من اللجنة الثلاثية .

ووجه مسئولو اتحاد الكرة الدعوة إلى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق و حسام غالي نجم الأهلي و المنتخب السابق و و محمود الشامي عضو الجبلاية السابق ومحمد عمر نجم الاتحاد السكندري السابق وعدد من الرياضيين من النواب.

استقر مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على تخصيص موعد جديد لتكريم نواب مجلس الشيوخ من الرياضيين خلال الفترة المقبلة امثال الاعلامي ابراهيم حجازي و محمد شبانه و احمد شعراوي المدير الفني السابق لبلدية المحلة بعد تنظيم اليوم الاربعاء مؤتمر لتكريم الرياضيين من مجلس النواب .

اعتذر اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة عن حضور التكريم الذي ينظمه مسؤولو اللجنة الثلاثية لنواب البرلمان من الرياضيين ،اليوم الاربعاء بعد تعرضه لنزلة برد شديدة قبل ان يرسل رسالة اعتذار الي رئيس اللجنة بعدم الحضور.