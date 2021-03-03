شكرا لقرائتكم خبر عن هاني يشارك في مران الأهلي الجماعي اليوم بعد شفاء الكدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك محمد هاني لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية لفريقه اليوم الأربعاء بشكل طبيعي بعد شكواه من تعرضه لكدمة خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد طلائع الجيش بالجولة الـ14 من عمر الدوري.

ولم يشارك محمد هاني في تدريبات الفريق الأحمر الجماعية أول أمس الاثنين، قبل أن يتعافى ويصبح جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية ويتأكد جاهزيته للمشاركة الأساسية في مباراة فيتا كلوب بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأدى محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة فى الجيم وجلسة علاج طبيعى على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم صباح الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض محمد هاني تدريبات منفردة واستشفائية تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور أحمد أبو عبلة؛ بسبب شكواه من كدمة فى العضلة الأمامية تعرض لها بمباراة طلائع الجيش أول أمس الأحد.

وينتظم هاني في التدريبات الجماعية للأهلي، والتي تقام اليوم الأربعاء بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين الاثنين، حيث استأنف الأهلي تدريباته دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب خوض مباراة طلائع الجيش.

ولم يقدم محمد هانى المردود المنتظر خلال لقاء الطلائع وظهر عليه الإجهاد ما جعل هناك خطورة لفريق الطلائع على مرمى محمد الشناوى الذى تألق وذاد عن مرماه فى أكثر من كرة خطيرة كانت كفيلة باحراز مهاجمي الطلائع لأكثر من هدف وسط حيرة الجميع من مستوى بعض لاعبي الأهلى في مباراة الأمس سواء على المستوي الدفاعي أو الهجومي ولكن كانت كلمة النهاية بقدم النيجيري جونيور أجاي الذى احرز الهدف الثاني للاهلى فى الوقت الضائع .