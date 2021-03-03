شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الخربتاوى :أشيمبونج يرغب فى حل أزمة الزمالك وديا .. وحيثيات حكم الفيفا خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل الخربتاوى وكيل أعمال الغانى بنجامين أشيمبونج لاعب نادى الزمالك السابق أن اللاعب على إستعداد بحل الأزمة و التفاوض على المبلغ الذى وقعه الفيفا على الزمالك بدفع مبلغ مليون و 150 ألف دولار .

وقال وكيل أشيمبونج فى تصريح لبرنامج بى أون تايم أن اللاعب رفض تسوية المبلغ من قبل وقت تدخل نادر السيد وكيله من قبل .

وكشف وكيل أشيمبونج أنهم الأن فى مرحلة إنتظار حيثيات الحكم وبعدها يحدد اللاعب التصالح من عدمه وفقا لموقف الزمالك .

تلقي نادي الزمالك، خطابا رسميا، من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لإخطاره بتوقيع غرامة مالية قدرها مليون دولار تجاه النادي تسدد للاعب الغاني بنجامين أشيمبونج مهاجم الفريق السابق عبارة عن قيمة مستحقاته لدى القلعة البيضاء.

وذكر خطاب الفيفا الموجهة لنادي الزمالك، ضرورة سداد النادي لمستحقات أشيمبونج قبل يوم 30 مارس الجاري، وإلا سيتم مضاعفة العقوبات تجاه النادي.

قرر مسئولو نادي الزمالك بعد وصول الخطاب، مراسلة الاتحاد الدولي، وطلب الحصول على حيثيات الحكم الصادر ضد النادي، تمهيدا للتقدم بطعن ضد الحكم لدي المحكمة الرياضية الدولية في الفترة القادمة حيث يرفض النادي الاستسلام في هذه القضية.

فى ذات الصدد، أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن توكيل أشيمبونج مع وكيله المصرى سارى وليس منتهى الصلاحية كما يتردد، وأوضح مسئولو الجبلاية أن الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين تأكد من ذلك بعدما استفسر عن هذا الأمر من اتحاد الكرة بعد تسوية أزمة المستحقات المتأخرة للاعب