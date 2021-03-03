شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب .. أحمد سارى .. يحب الأكل البيتى ويهوى سماع العندليب ورونالدو نجمه المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب أحمد سارى المدير الفنى للأوليمبى .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة المباريات

هل تحب دخول المطبخ ؟

أحيانا



احمد سارى

ما الأكلة التى تفضلها ؟

أحب الأكل البيتى

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد زكى

من مطربك المفضل ؟

العندليب

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال



احمد سارى 3

ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟

السعودية

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

رونالدو

النادى الذى تشجعه عالميا؟

ريال مدريد