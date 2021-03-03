شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفاوض وديا مع سبورتنج لشبونة بشأن غرامة شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم مسئولو إدارة نادي الزمالك حاليا بالتواصل مع إدارة نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي والتفاوض وديا حول انهاء ازمة الغرامة الموقعة علي النادي بسبب محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك والذي خاض تجربة احتراف منذ عدة مواسم في الدوري البرتغالي من خلال بوابة سبورتنج لشبونة.

وكشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك عن اجراء اتصالات مع نادي سبورتنج لشبونة لحل الازمة وديا وتفادي مضاعفة العقوبة المالية والتي اقرتها المحكمة الرياضية والبالغة 800 الف يورو.

وأضاف المصدر ان المفاوضات حاليا تجري علي طريقة سداد غرامة الـ 800 الف يورو مقابل عدم تصعيد الأمر مرة أخرى وتفادى مضاعفة الغرامة المالية وفقا لما اقرته المحكمة الرياضية الدولية، بأنه في حالة عدم سداد الزمالك الغرامة الموقعة علي شيكابالا في موعد أقصاه 25 مارس الجاري سيتم مضاعفة العقوبة المالية وخصم 6 نقاط من الزمالك وحرمانه من المشاركة في فترتي انتقالات.

من ناحية اخرى عقد محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك جلسة مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق ، لحسم مصيره من المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة ، بعدما تم استبعاد أبو جبل في المباراتين الأخيرتين للفريق.

وطلب أبو جبل من باتشيكو بمصارحته عن فرص مشاركته في المباريات من عدمها، وأكد باتشيكو للحارس انه سيعود للمشاركة في المباريات قريبا وعليه التركيز في التدريبات والاستمرار علي مستواه المعروف عنه من الموسم الماضي.

وكان أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك قد عقد جلسة مع لاعبي الفريق امس طالبهم خلالها بالتركيز في لقاء الترجي المقرر له يوم السبت المقبل.