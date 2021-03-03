شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس إجراء تعديلات على تشكيلة الأهلي أمام فيتا كلوب..اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني إجراء تعديلات على تشكيل النسور الحمر في مباراتهم القادمة ضد فيتا كلوب والمقرر لها السبت المقبل في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، خاصة بعد الأداء المهزوز الذي ظهر عليه الأهلي في مباراة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري رغم الفوز 1/2 ، وقبلها الخسارة من سيمبا بهدف نظيف في الجولة الثانية بدور المجموعات الإفريقي.

ويفكر موسيماني في الدفع بأحد الثنائي طاهر محمد طاهر أو محمود كهربا في التشكيل الأساسي بمباراة فيتا كلوب ليلعب أحدهما في مركز الجناح الأيسر على أن ينقل جونيور أجايي للعب في مركز الجناح الأيمن، والسيناريو الثاني هو استمرار الدفع بحسين الشحات في مركز الجناح الأيمن وبقاء أجايي في مركز الجناح الأيسر دون تغيير.

كما ينوي موسيماني الاعتماد على والتر بواليا أساسيا في مباراة فيتا كلوب، بعدما تواجد على دكة الاحتياط في مباراة الطلائع الأخيرة، والتي شهدت مشاركة محمد شريف أساسيا في هذه المباراة، حيث يفاضل موسيماني بين اللعب بمهاجم واحد وهو بواليا أو اللعب بثنائي هجومي ووقتها قد يدفع بمحمد شريف للعب بجوار بواليا من بداية المباراة.

كما يدرس موسيماني توظيف أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر للاستفادة منه في الزيادة الهجومية وتغذية الخط الأمامي بالكرات العرضية، مع إعادة محمود وحيد للدكة والاعتماد على ياسر إبراهيم في قلب الدفاع بجوار بدر بانون.