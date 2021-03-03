شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخصص موعد لتكريم النواب الرياضيين بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على تخصيص موعد جديد لتكريم نواب مجلس الشيوخ من الرياضيين خلال الفترة المقبلة أمثال الإعلامي ابراهيم حجازي و الاعلامي محمد شبانة و أحمد شعراوي المدير الفني السابق لبلدية المحلة بعد تنظيم اليوم الاربعاء مؤتمر لتكريم الرياضيين من مجلس النواب .

جاء قرار اتحاد الكرة بتخصيص يوم لاعضاء مجلس الشيوخ ويوم لاعضاء البرلمان بسبب الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

ووجه مسئولو اتحاد الكرة الدعوة إلى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق و حسام غالي نجم الأهلي و المنتخب السابق و و محمود الشامي عضو الجبلاية السابق ومحمد عمر نجم الاتحاد السكندري السابق وعدد من الرياضيين من النواب.

اعتذر اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة عن حضور التكريم الذي ينظمه مسؤولو اللجنة الثلاثية لنواب البرلمان من الرياضيين ،اليوم الاربعاء بعد تعرضه لنزلة برد شديدة قبل ان يرسل رسالة اعتذار الي رئيس اللجنة بعدم الحضور.

في سياق مغاير ، استضاف رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أحمد مجاهد، الأستاذ منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركتي بريزنتيشن وتذكرتي، للتحضير لمئوية اتحاد الكرة المقرر لها 3 ديسمبر المقبل، والتجهيز لعمل احتفالية تليق بمئوية الجبلاية.

واتفق الطرفان منتصر النبرواي وأحمد مجاهد على عقد جلسة بعد 10 أيام لعرض الرؤي والأفكار التي ستقام في مئوية اتحاد الكرة لإخراج المئوية بشكل مميز متضمنة أكثر من فكرة، خاصة أنها ستشهد تواجد العديد من رموز ونجوم الرياضة من معظم دول العالم وقيادات الاتحاد الدولي –فيفا- والاتحاد الأفريقي ورؤساء الاتحادات العربية.