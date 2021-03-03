شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: سموحة يخوض مبارياته القادمة بدون مسحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس اداره نادى سموحة أن فريقه سيخوض المباريات القادمة بالدورى الممتاز دون إجراء مسحات كورنا ، مشيرا إلى أن فريقه أجرى مسحة قبل السفر للجونة وأنه أرسل قيمة الفواتير الخاصة بها للاتحاد المصرى لكره القدم.

وأشار عامر إلى أن الأندية تعانى من أزمات مالية طاحنة وأنهم لن يستطيعوا تحمل تكاليف المسحات ، موضحا أن هناك صدام بين الأندية واتحاد الكرة بدأ بمحاولة إلغاء الفار ثم التنصل من عمل المسحات للاعبين كما هو متفق عليه.

وفى نفس الوقت قرر احمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الاول بسموحة منح لاعبيه ولأول مرة منذ انطلاق المسابقة راحة ٤٨ ساعة عقب العودة بالتعادل الايجابى من الجونة بهدفين لكل فريق ، على أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية يوم الجمعة في الخامسة مساء للاستعداد لمباراة أسوان والمقرر لها ١٢ مارس الجارى.

ويعود حسام حسن و محمد عبد المنعم و رجب نبيل و احمد جمال للتدريبات الجماعية بسموحة عقب الغياب عن لقاء الجونة للايقاف.