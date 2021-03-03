شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعد أبو جبل بالعودة للمشاركة في مباريات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك جلسة مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق ، لحسم مصيره من المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة ، بعدما تم استبعاد أبو جبل في المباراتين الأخيرتين للفريق.

وطلب أبو جبل من باتشيكو بمصارحته عن فرص مشاركته في المباريات من عدمها، وأكد باتشيكو للحارس انه سيعود للمشاركة في المباريات قريبا وعليه التركيز في التدريبات والاستمرار علي مستواه المعروف عنه من الموسم الماضي.

وكان أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك قد عقد جلسة مع لاعبي الفريق امس طالبهم خلالها بالتركيز في لقاء الترجي المقرر له يوم السبت المقبل.

وطلب المشرف على الكرة من اللاعبين محاسبة أنفسهم على ضياع النقاط في الفترة الأخيرة كما طالبهم بالتكاتف، وعدم الحديث عن أي أمور أخرى سوى العودة لمستوى الفريق واستعادة الانتصارات والتركيز في مواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل.

وطالب أشرف قاسم اللاعبين بعدم الاعتراض على أي أمور فنية وضرورة تقديم المصلحة العامة ومصلحة الفريق على المصلحة الشخصية.

ويواجه الزمالك فريق الترجي التونسي يوم السبت المقبل على استاد رادس بتونس في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.