شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدي زكي لـ ”الخليج 365”: الأهلي حرمني من المنتخب.. وهدفي في الإسماعيلي رد اعتباري والان مع تفاصيل الخبر

من قلعة زعيم الثغر تألق وبزغ نجمه مع الاتحاد السكندري ليجذب أنظار المنتخب الوطني والنادي الأهلي، ورغم أن الحظ لم يسانده بالحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق الأحمر، إلا أنه تألق خارج جدران القلعة الحمراء وأثبت كفاءته من جديد، محمد حمدي زكي نجم المقاولون العرب وأحد أهم العناصر المؤثرة بالموسم الجاري، فتح قلبه لليوم السابع، للحديث عن كواليس انضمامه للأهلي وتراجعه في الاسماعيلي وسر التألق مع ذئاب الجبل وكثير من الأمور في الحوار التالي: ما هو سر تألقك مع المقاولون في الموسم الجاري؟

الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس له دور كبير مع اللاعبين، يلفت انتباهنا إلى الأخطاء باستمرار ويدعم النواحي الإيجابية، هذا بالإضافة إلى حالة الاستقرار الفني والنظام، هذه الأمور لم أجدها في الإسماعيلي إطلاقاً لأن الأمور لم تكن مستقرة تماماً، كل عدة أيام يتم تغيير مدرب وتغيير طريقة لعب مدرب يقتع بقدراتك وأخر لا يقتنع، وتوافق اللاعبين في المقاولون أيضاً ساعدني كثيراً، لأن اللاعبين منسجمين مع بعضهم منذ فترة وبيسندوا أي لاعب جديد.



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وبرأيك ما سر تراجع الاسماعيلي منذ فترة طويلة؟عدم الاستقرار هو السبب الرئيسي، تواجدت مع الاسماعيلي لمدة موسم واحد، وعلى الرغم من توقف النشاط لفترة خلالها بسبب كورونا ، تغير علينا حوالي 6 أو 7 مدربين، الهزيمة تعني تغيير المدرب. كيف ترى فرصتك في الانضمام للمنتخب بعد تألقك في المقاولون؟

أي لاعب يتمنى اللعب للمنتخب خاصة أنني كنت مع المنتخب من قبل، وأجتهد لأعود من جديد وأتمنى أن أواصل الأداء الجيد من أجل الانضمام للمنتخب وإقناع الجهاز الفني وألا يكون المستوى الجيد في مباراتين أو ثلاثة فقط.



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هل ترى أن اللاعبين خارج الأهلي والزمالك لهم فرصة مع المنتخب؟أعتقد أن اللاعب خارج الأهلي والزمالك يكون مضغوط أكثر من أجل الانضمام للمنتخب، يكون عليه بذل مجهود مضاعف للفت نظر الجهاز الفني مع فريقه، خاصة أن أغلب عناصر المنتخب يتم اختيارهم من القطبين، عندما كنت في الاتحاد مثلاً لم أنضم للاتحاد إلا بعدما سجلت 16 هدفاً، وعلى الجانب الآخر لاعب الأهلي والزمالك قد ينضم بعد مباراتين أو ثلاثة، وأعتقد أن هذا أمر طبيعي. ما هي أفضل مباراة تتذكرها في مسيرتك؟المباريات الكبيرة هي التى تبقى في الذاكرة، مثل مباراة سموحة والزمالك التى فوزنا فيها 3/0، ومباراة الأهلي والاتحاد التى انتهت بفوز الاتحاد برباعية، وكنت سجلت هدف في الأهلي وصنعت هدفين في تلك المباراة وبعدها انتقلت للأهلي مباشرة، ومباراة الاسماعيلي الماضية والهدف الذى سجلته وتسبب في فوز المقاولون، لأن الاسماعيلي "طلعوا عيني"، والهدف رد اعتباري بعدما تحدثوا عني بشكل غير لائق، وأنا من طلبت الرحيل لأنني لم أكن أشعر بارتياح في ظل حالة عدم الاستقرار. كيف بدأت مفاوضاتك مع الأهلي؟

في تلك الفترة كنت متألق مع الاتحاد وانضممت إلى المنتخب وتلقيت عروض خارجية من الدوري السعودي، كان من الطبيعي وجود عروض من أهلي وزمالك في تلك الفترة ، وتم الاتفاق مع الأهلي.



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ولماذا فضلت عرض الأهلي عن الزمالك؟للأسف تلقيت عرض الزمالك بعد انهاء التوقيع للأهلي، عندما وقعت للأهلي لم يكن أحد في الاتحاد يعرف بالأمر، عرض الأهلي كان الأول وبعد ذلك جاء عرض الزمالك. ولماذا اختفيت على دكة الأهلي بعد مسيرة ناجحة بالاتحاد؟هذا يسأل عنه الأهلي، ولم أنضم حتى للمنتخب بسبب هذا الأمر، حتى الآن لا أعرف السبب، القصة كلها أن لا أحد يعرف سبباً لاستبعادي بشكل دائم، لم يساعدني أحد ولم أحصل على فرصة رغم أن جميع اللاعبين حصلوا على فرصة وشاركوا، حتى بعد أول موسم خرجت إعارة لسموحة وقدمت أداء جيد والجميع طالب بعودتي للأهلي، وبالفعل عدت من جديد كل مرة كانوا يطلبون عودتي وكنت أعلم أنني لن أحصل على فرصة، وكان طبيعي أن أخذ خطوة جديدة وأرحل عن النادي لأبحث عن فرصة للمشاركة، الأهلي حتى لم يمنحني فرصة للمشاركة ليثبتوا للجماهير أن مستوايا غير جيد. كيف ترى المنافسة في الدوري هذا الموسم؟المنافسة هذا الموسم أصعب من أي وقت أخر، ولا أحد يعرف من الفرق الثلاثة التى ستهبط، أو حتى من سيتوج بالدوري، الفوارق قريبة جداً، مازال الوقت مبكراً على تحديد بطل الدوري وكل شئ وارد وأعتقد حتى قبل نهاية المسابقة بـ 5 أسابيع سيبقى الأمر غامضاً. برأيك ما سر تراجع المقاولون في الموسم الجاري؟

قائمة الفريق لم تكتمل بسبب الإصابات حتى الآن، واجهنا أزمة كورونا وأزمة الإصابات ولا أحد يتحدث عنا الجميع يضع المبررات لكل الفرق لكن لا أحد يتحدث عنا، وكأنهم انتظروا تراجع المقاولون ليبدأو في انتقادنا.



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من أكثر شخصية أثرت بك من المدربين الذين تعاملت معهم؟تدربت مع حسام حسن في بداياتي وتألقت معه وانضممت إلى المنتخب، ثم تدربت مع علي ماهر، وأخيراً لحقت بعماد النحاس، وهو أكثر من أثر في ويجمع الكثير من مزايا علي ماهر وحسام حسن، وله الفضل علي. كيف ترد على شائعات التفويت من عماد النحاس للأهلي؟"لو عايزين نفوت مكناش هنسجل هدفين"..المقاولون ليس فريق صغير ليفوت للأهلي، والأهلي لا يقف على تفويت مباراة وعمره ما هيتفق معايا عشان أفوت له مباراة، ولن يقبل أحد أن تتهمه الجماهير بالتفويت، يجب أن نكون أكبر ذلك لأن الأمور أصبحت صعبة جداً. كيف تابعت أداء الأهلي في كأس العالم للأندية؟

النادي الأهلي هو الأهلي لن يتغير، دائماً يشرف الكرة المصرية خارج البلاد وقدم أداء كبير في البطولة، وكان وارداً أن يفوز على بايرن ميونخ.



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مدرب كنت تتمنى أن تتدرب معه؟الحمد لله لحقت عماد النحاس ولا أعتقد أن هناك أفضل منه. من من لاعبي الأهلي تتواصل معهم حتى الآن؟بالتأكيد أتواصل مع باسم علي وهو مع الآن بالنادي، وأتواصل أيضاً مع عمرو جمال. من هو مثلك الأعلى محلياً وعالمياً؟محلياً محمد بركات ورونالدو وميسي خارجياً. ما هي كواليس مفاوضات لاعبي الزمالك معك قبل انضمامك للأهلي؟في تلك الفترة كنت قد وقعت للأهلي، وقتها تحدث معي علي جبر وباسم مرسي وحازم إمام، وقلت لهم أن الموضوع سيكون صعباً كنت ووقتها صغير في السن ووكيلي كان يتابع الأمر. ما هي الفترة الأفضل في مسيرتك؟مع الاتحاد والفترة الأولى في سموحة كان الأفضل، ورحلت عن سموحة بسبب عدم الاستقرار لكني وجدت نفس الأمر مع الاسماعيلي. ما هو طموحك مع المقاولون في الموسم الجاري؟

واجهنا ظروفاً صعبة، كان يجب ألا نتراجع عن المركز الرابع ولكن الصعوبات كانت كثيرة، نعمل الآن على تحقيق الفوز في كل مباراة على حدى والطموح سيرتفع بمرور الوقت.