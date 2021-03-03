شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يعود للأهلي بعد مباراة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود وليد سليمان لاعب الأهلي لتدعيم صفوف فريقه منتصف شهر مارس الجاري وتحديدا بعد مباراة الإسماعيلي والمقرر إقامتها يوم 10 مارس الجاري، بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها في مباراة فريقه ضد البنك الأهلي.

وتسببت الإصابة في ابتعاد وليد سليمان عن صفوف الأهلي قرابة شهر ونصف، وكانت سببا في حرمانه من المشاركة رفقة النسور الحمر في بطولة كأس العالم الأخيرة بقطر والتي نجح خلالها المارد الأحمر في التتويج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

ويؤدي وليد سليمان المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الذي يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، والذي قطع شوطا في تأهيل اللاعب للمشاركة في المباريات الرسمية.

وعاني وليد سليمان من إصابة قوية بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها أواخر يناير الماضي وتحديداً في مباراة البنك الأهلي بالدوري الممتاز.

وخاض وليد سليمان برنامج تأهيلي طوال الفترة الماضية للتعافي من هذه الإصابة التى غاب بسببها أيضاً عن قائمة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت مؤخراً في قطر وحصل خلالها الأهلي على الميدالية البرونزية.

وأعلن الجهاز الطبي للأهلي أن وليد سليمان سيكون جاهز للمشاركة في تدريبات الفريق عقب مباراة الأسماعيلي المقرر لها 10مارس الجاري في الأسكندرية.