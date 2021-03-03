شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم يعتذر عن تكريم اتحاد الكرة لنواب البرلمان بسبب نزلة برد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة عن حضور التكريم الذي ينظمه مسؤولو اللجنة الثلاثية لنواب البرلمان من الرياضيين ،اليوم الاربعاء بعد تعرضه لنزلة برد شديدة قبل ان يرسل رسالة اعتذار الي رئيس اللجنة بعدم الحضور.

يُكرم اليوم مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم ، نواب البرلمان من الوسط الرياضي في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء ، بمقر اتحاد الكرة ، بناء على دعوة من اللجنة الثلاثية .

ووجه مسئولو اتحاد الكرة الدعوة إلى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق و حسام غالي نجم الأهلي و المنتخب السابق و و محمود الشامي عضو الجبلاية السابق ومحمد عمر نجم الاتحاد السكندري السابق وعدد من الرياضيين من النواب.

في سياق مغاير ، استضاف رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أحمد مجاهد، الأستاذ منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركتي بريزنتيشن وتذكرتي، للتحضير لمئوية اتحاد الكرة المقرر لها 3 ديسمبر المقبل، والتجهيز لعمل احتفالية تليق بمئوية الجبلاية.

واتفق الطرفان منتصر النبرواي وأحمد مجاهد على عقد جلسة بعد 10 أيام لعرض الرؤي والأفكار التي ستقام في مئوية اتحاد الكرة لإخراج المئوية بشكل مميز متضمنة أكثر من فكرة، خاصة أنها ستشهد تواجد العديد من رموز ونجوم الرياضة من معظم دول العالم وقيادات الاتحاد الدولي –فيفا- والاتحاد الأفريقي ورؤساء الاتحادات العربية.